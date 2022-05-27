Силкин — о Шварце: «Пусть уходит»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слухи об уходе нынешнего наставника «бело-голубых» Сандро Шварца в берлинскую «Герту».

По мнению Силкина, клубу не стоит пытаться удерживать немецкого специалиста.

«Уходит, значит, ему здесь некомфортно. Наверное, дома ему лучше. Пусть уходит», — цитирует Силкина «Спорт-Экспресс».

Также российский специалист предположил, что внутри коллектива могло что-то произойти, из-за чего команда смазала концовку чемпионата.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. Под руководством немца московский клуб сумел выиграть бронзовые медали, заняв третью строчку в турнирной таблице по итогам прошедшего сезона РПЛ. Эта награда стала первой для «бело-голубых» за последние 14 лет. Также динамовцы сумели выйти в финал Кубка России, где 29 мая встретятся со «Спартаком».