Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Силкин — о Шварце: «Пусть уходит»

27 Мая 2022 • 11:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слухи об уходе нынешнего наставника «бело-голубых» Сандро Шварца в берлинскую «Герту».

По мнению Силкина, клубу не стоит пытаться удерживать немецкого специалиста.

«Уходит, значит, ему здесь некомфортно. Наверное, дома ему лучше. Пусть уходит», — цитирует Силкина «Спорт-Экспресс».

Также российский специалист предположил, что внутри коллектива могло что-то произойти, из-за чего команда смазала концовку чемпионата.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. Под руководством немца московский клуб сумел выиграть бронзовые медали, заняв третью строчку в турнирной таблице по итогам прошедшего сезона РПЛ. Эта награда стала первой для «бело-голубых» за последние 14 лет. Также динамовцы сумели выйти в финал Кубка России, где 29 мая встретятся со «Спартаком».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Сандро Шварц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
11:59 · Кубок России
Силкин — о Шварце: «Пусть уходит»
11:04 · Кубок России
Губерниев — о финале Кубка России: Это финал десятилетия
10:55 · Кубок России
Экс-игрок ЦСКА назвал фаворита в финале Кубка России
09:53 · Кубок России
Сычёв: «Современный футбол основан на негативе»
09:41 · Кубок России
Сычёв: Под победу в Кубке России «Спартак» сможет спрятать все неудачи и скандалы этого сезона
09:14 · Кубок России
Титов — о тренере «Спартака»: «Дайте шанс Тихонову!» 1
07:20 · Кубок России
Аленичев предсказал точный счёт финала «Спартак» - «Динамо» 2
26 Мая
23:37 · Россия. Премьер-лига
Рабинер – о возможном уходе Шварца в «Герту»: «Он вызывает только уважение»
23:23 · Кубок России
Призовой фонд Кубка России-2021/22 вырос в 16 раз
23:06 · Кубок России
Ветераны «Спартака» посетили команду в преддверии финального матча в Кубке России 1
22:59 · Кубок России
Ярцев игрокам «Спартака»: Пусть ваши фамилии войдут в золотой фонд клуба 1
22:55 · Россия. Премьер-лига
Шварц на следующей неделе будет объявлен главным тренером «Герты»
22:49 · Кубок России
Романцев игрокам «Спартака»: «Вы сильнее «Динамо» 1
22:36 · Кубок России
Бышовец о финале Кубка России: «Шансы равны»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал, как отреагировал на слухи об интересе со стороны «Реала»
Все новости