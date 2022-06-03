Стало известно, что Джикия сыграл в финале Кубка России на обезболивающих

Вадим Шпинёв, агент, представляющий интересы капитана «Спартака» Георгия Джикии, признался, что его клиент сыграл в финале Кубка России благодаря обезболивающим уколам.

«Мало того, что глаз, у него было растяжение боковой связки колена. Он играл весь больной, на обезболивающих. Замена с этим и связана. Был договор, что он сыграет сколько сможет», — сказал Шпинев «Спорт-Экспрессу».

Ранее Шпинёв заявил, что у Джикии появились проблемы со зрением. 28-летний футболист сыграл за команду 39 матчей в сезоне-2021/22. Защитник отметился одним голом и отдал столько же результативных передач.

«Спартак» по итогам сезона занял 10-е место в турнирной таблице в чемпионате России и выиграл Кубок России.