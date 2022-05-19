Салихова: Финал Кубка России должен был пройти на стадионе «Спартака»

Супруга владельца московского «Спартака» Зарема Салихова заявила, что финал Кубка России нужно было бы провести на «Открытие Банк Арене».

«Правильным и справедливым было бы провести финал на стадионе «Открытие Банк Арена», отдав дань уважения нашему клубу в его 100-летний юбилей», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Жена Федуна заявила, что именно «Спартак» делает посещаемость всем российским клубам и рекламу нашему футболу. Если бы финал прошел на стадионе «красно-белых», то «Спартак» бы отдал «Динамо» половину билетов на реализацию, но никто не слушает пожелания болельщиков.