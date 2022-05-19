Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Салихова: Финал Кубка России должен был пройти на стадионе «Спартака»

19 Мая 2022 • 23:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Супруга владельца московского «Спартака» Зарема Салихова заявила, что финал Кубка России нужно было бы провести на «Открытие Банк Арене».

«Правильным и справедливым было бы провести финал на стадионе «Открытие Банк Арена», отдав дань уважения нашему клубу в его 100-летний юбилей», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Жена Федуна заявила, что именно «Спартак» делает посещаемость всем российским клубам и рекламу нашему футболу. Если бы финал прошел на стадионе «красно-белых», то «Спартак» бы отдал «Динамо» половину билетов на реализацию, но никто не слушает пожелания болельщиков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
19 Мая
23:20 · Кубок России
Салихова: Финал Кубка России должен был пройти на стадионе «Спартака»
23:11 · Кубок России
Салихова: Организаторов финала Кубка России не волнует качество продажи билетов 1
20:43 · Россия. Премьер-лига
Федун поприсутствовал на тренировке «Спартака»
18 Мая
21:33 · Россия. Премьер-лига
Медведев: Тюкавин? Это агентские игры
20:24 · Кубок России
Овечкин посетит финал Кубка России
13:31 · Кубок России
Стало известно, сколько зрителей смогут посетить финал Кубка России
10:55 · Кубок России
Зарема: Из Кубка России пытаются сделать Супербоул, но с Лепсом и Эмином 2
10:44 · Кубок России
Сычев рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка России
09:08 · Кубок России
«Динамо» против выступления певицы Максим на финале Кубка России 2
08:31 · Кубок России
Названы хедлайнеры и исполнитель гимна на финале Кубка России 1
08:15 · Кубок России
Овечкин может посетить финал Кубка России
17 Мая
21:46 · Кубок России
Рэпер ST отказался от выступления на финале Кубка России, поддержав активных фанатов «Спартака» 3
11:07 · Кубок России
20 тысяч билетов на финал Кубка России были проданы за 4 часа
16 Мая
20:41 · Кубок России
Стартовала продажа билетов на финал Кубка России
17:41 · Кубок России
Самедов отреагировал на заявление активных фанатов о том, что они не пойдут на финал Кубка России 1
Все новости