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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чеботина призналась, что она и MaкSим пели под фонограмму на финале Кубка России

01 Июня 2022 • 20:08 Комментировать (3)
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Российская исполнительница Люся Чеботина в эфире своего стрима в социальных сетях рассказала, в какой обстановке ей пришлось петь хит «Солнце Монако».

«В комментариях пишут, что я пела под плюс. Ребят, мы обе пели под фонограмму, и это нормально.

Потому что такие были условия, это огромный стадион и очень тяжело было настроить лайф на одну песню. Не люблю, когда восхваляют одного человека, унижая другого. В данном случае унижали меня», – сказала певица.

Напомним, после финального свистка в финале Кубка России «Спартак» - «Динамо» (2:1) Чеботина и МакSим исполнили свои хиты. Во время песни «Знаешь ли ты» пел весь стадион и видео со стадиона разошлись по социальным сетям и собрало миллионы просмотров.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России РПЛ МакSим Люся Чеботина
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