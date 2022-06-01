Чеботина призналась, что она и MaкSим пели под фонограмму на финале Кубка России

Российская исполнительница Люся Чеботина в эфире своего стрима в социальных сетях рассказала, в какой обстановке ей пришлось петь хит «Солнце Монако».

«В комментариях пишут, что я пела под плюс. Ребят, мы обе пели под фонограмму, и это нормально.

Потому что такие были условия, это огромный стадион и очень тяжело было настроить лайф на одну песню. Не люблю, когда восхваляют одного человека, унижая другого. В данном случае унижали меня», – сказала певица.

Напомним, после финального свистка в финале Кубка России «Спартак» - «Динамо» (2:1) Чеботина и МакSим исполнили свои хиты. Во время песни «Знаешь ли ты» пел весь стадион и видео со стадиона разошлись по социальным сетям и собрало миллионы просмотров.