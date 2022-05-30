Джикия обратился к фанатам «Спартака»

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам команды после финального поединка Кубка России с «Динамо».

После окончания встречи капитан «красно-белых» поблагодарил свою команду, а также всех болельщиков, посетивших стадион и поддерживавших «Спартак».

В решающем поединке турнира спартаковцы отпраздновали победу над «Динамо» со счетом 2:1.

Что касается чемпионата России, то во внутреннем первенстве подопечные Паоло Ваноли выступили провально, заняв лишь десятую позицию в турнирной таблице.