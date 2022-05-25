Самедов оценил шансы в финале «Спартак» - «Динамо»

Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился мнением о предстоящем финальном поединке Кубка страны. В решающем матче турнира встретятся столичные «Спартак» и «Динамо»

«Один клуб в медалях, другой на десятом месте. Но шансы равны. Интереснейший финал предстоит! Преимущества ни у кого нет», - приводит слова Александра Sport24.

Финальный поединок Кубка России состоится в воскресенье, 29 мая, на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени.

Напомним, что по итогам сезона РПЛ динамовцы стали бронзовыми призерами, а спартаковцы финишировали на десятой строчке.