Ловчев: У «Спартака» лишь два классных игрока

Экс-полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что у «красно-белых» футболисты среднего уровня.

«Сейчас у москвичей всего два классных игрока: Виктор Мозес и Куинси Промес. Остальные, в том числе и россияне, — средние», — цитирует слова Ловчева RT.

По мнению эксперта, «Спартак» является средней командой в данный момент, но благодаря болельщикам футболисты прикладывают максимум усилий для результата. На выездах приходится сложнее, но на своем стадионе в играх против сильных команд «красно-белые» делают все, что могут.

«Спартак» в финале Кубка России сыграет с «Динамо» 29 мая.