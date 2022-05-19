Федун поприсутствовал на тренировке «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун побывал на тренировке команды.
Помимо Федуна, тренировку посетили гендиректор клуба Евгений Мележников и спортивный директор Лука Каттани, сообщает официальный сайт клуба.
Стоит отметить, что в тренировке принял участие защитник «красно-белых» Павел Маслов, который вернулся в общую группу после длительного восстановления.
«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков после 29-го тура.
«Красно-белые» продолжают борьбу за Кубок России, финал против московского «Динамо» пройдет 29 мая.