Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун поприсутствовал на тренировке «Спартака»

19 Мая 2022 • 20:43 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
21.05 17:00

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун побывал на тренировке команды.

Помимо Федуна, тренировку посетили гендиректор клуба Евгений Мележников и спортивный директор Лука Каттани, сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что в тренировке принял участие защитник «красно-белых» Павел Маслов, который вернулся в общую группу после длительного восстановления.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков после 29-го тура.

«Красно-белые» продолжают борьбу за Кубок России, финал против московского «Динамо» пройдет 29 мая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Лука Каттани РПЛ Павел Маслов Евгений Мележиков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Мая
21:34 · Россия. Премьер-лига
РФС отреагировала на лицензирование «Факела» для выступлений в РПЛ
21:22 · Россия. Премьер-лига
Кухта вызван в сборную Чехии
21:19 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» отреагировали на переезд клуба в другой регион
21:09 · Россия. Премьер-лига
Егоров о возможном переезде «Ростова»: «К нам никто не обращался»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Федун поприсутствовал на тренировке «Спартака»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Маслов готов играть
20:12 · Россия. Премьер-лига
Бывший нападающий «Зенита» Дмитриев: Бакаев — высококлассный игрок
19:50 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Динамо» назначен главой рабочей группы по Кубку РПЛ
19:35 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался за расширение РПЛ
19:14 · Россия. Премьер-лига
Мухин: Ахметов слишком много говорит
19:04 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов о прекращении сотрудничества «Лиги Ставок» с РПЛ: Уход любого спонсора — это потеря 1
18:52 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: Бакаев еще не достиг своего максимума
18:39 · Россия. Премьер-лига
«Лига Ставок» больше не будет спонсором РПЛ
18:22 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: Мы «Рубин» – нас не остановить 1
18:13 · Россия. Премьер-лига
Оздоев может сменить «Зенит» на московский топ-клуб
Все новости
Рекомендуем