Мацуев — о финале Кубка России: «Будем надеяться, что наши команды приблизятся к уровню финала Лиги чемпионов»

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся с «Динамо».

Пианист выразил надежду на то, что этот матч ничем не уступит финалу Лиги чемпионов, который состоялся днём ранее.

«Вчера мы посмотрели футбол высочайшего класса. Будем надеяться, что наши команды приблизятся к тому уровню. Мы должны к этому стремиться и не говорить, что это космос, мы никогда там не будем», — приводит слова Мацуева «РБ Спорт».

Мацуев не смог назвать фаворита этого матча, заявив, что шансы команд на успех в дерби равны.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.