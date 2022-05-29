Соболев: «Не думал, что так буду волноваться перед игрой, как ребёнок»

Форвард «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги матча с «Динамо» (2:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Что это за эмоции?

- Первый такой трофей. Речь не о лучшем игроке, точно. «Спартак» сегодня выиграл, это самое главное. Поэтому эмоции только положительные, и больше нечего сказать.

- «Лужники», антураж финала, что это было для вас?

- Наверное, это просто непередаваемо, потому что такие эмоции, я не думал, что так буду волноваться перед игрой. Как будто, как ребенок. Я рад, что мы сегодня выиграли и завоевали этот трофей.

- По игре чем вы были лучше «Динамо»?

- Я думаю, что в первом тайме мы должны были забивать не один, а два как минимум. Начало второго тайма чуть смазали, поэтому пропустили. А потом забили хороший гол. Что сказать? Мы чемпионы!

- Можно считать удачным сезон при этом Кубке?

- Не могу до конца сказать. Мы просто немножко скрасили, взяли трофей. Конечно, десятое место - это непозволительно для «Спартака».

- Мы видели вашу самую ироничную бейсболку. А что это за образ с кепкой?

- Это кепка Леонида Фёдоровича Трахтенберга, он мне ее дал перед Красноярском, мол, выйдешь - забьешь. Перед «Зенитом»? Не помню. И вот теперь я опять с ней, я в ней.