Кавазашвили: Если «Спартак» обыграет «Динамо», то частично выполнит задачу на сезон

Известный экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу предстоящего финала Кубка России.

Кавазашвили сказал RT, что если вдруг спартаковцы сумеют обыграть «Динамо» в финале Кубка России, то смогут частично, процентов на 20, выполнить задачу на сезон. Экс-голкипер отметил, что по большей части «красно-белые» всё равно провалились, так как ужасно выступили в национальном чемпионате.

Напомним, что футболисты «Спартака» под руководством Паоло Ваноли заняли лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона.