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Пруцев поведал о персональных болельщиках в «Лужниках» из Краснодарского края

29 Мая 2022 • 20:04 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев подвёл итоги матча с «Динамо» (2:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Мы сегодня перед игрой встретили парней, мужчину, футбольного тренера, они рассказывали, что из поселка Мостовской из Краснодарского края. Говорит, что за 30 000 купили машину, за 30 000 ее отремонтировали, все сели, приехали просто поболеть за Пруцева. С гордостью. Ты знал, что они здесь?

- Да, конечно.

- Когда с ними последний раз списывался?

- Мы за месяц планировали, и вот.

- А кто эти люди, откуда их знаешь?

- Тренер - это помощник моего папы, вдвоем тренировали в поселке. А парни занимаются футболом. Решили свозить их на финал и всё.

- Когда ты начинал играть в футбол в Мостовском под руководством отца, насколько ты мог себе представить, что в какой-то момент жизни ты можешь оказаться в переполненных «Лужниках» и будешь биться за трофей?

- Честно, даже об этом не думал, не знаю. Не мечтал.

- Ты сегодня когда выходил на поле, смотрел вокруг?  Голова на месте была, тяжело?

- Да, спокойно.

- Что вам говорил тренер перед матчем? Или в таких ситуациях особо говорить не надо ничего?

- Все и так  всё понимают, настраивать не надо. Сами настроимся. Принципиальный очень матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Данил Пруцев
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