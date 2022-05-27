Пресс-служба «Спартака» в официальном телеграм-аккаунте представила видеоролик, на котором показан путь команды до финала Кубка России, начиная со стадии 1/4 финала.

На видеоролике продемонстрированы эпизоды и голы матчей против ЦСКА (1:0) и «Енисея» (3:0).

Напомним, «Спартак» начал своё выступление в плей-офф Кубка России с 1/8 финала, где «красно-белые» разгромили «Кубань» со счётом 6:1.

«Динамо» на пути к финалу победило «Нижний Новгород» (3:0), затем в серии пенальти московский клуб победил «Балтику» в серии пенальти (2:1) и в полуфинале «бело-голубые» не оставили шансов «Алании» (3:0).

Финал Кубка России состоится в воскресенье, 29 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.