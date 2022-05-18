Медведев: Тюкавин? Это агентские игры

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился информацией об интересе клуба к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«Действительно ли «Зенит» интересуется форвардом «Динамо» Тюкавиным? Это агентские игры», — цитирует слова Медведева «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «сине-бело-голубые» следят за форвардом «Динамо» и готовы сделать предложение после финала Кубка России.

19-летний нападающий Константин Тюкавин в текущем сезоне принял участие в 34 матчах, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи с учетом всех турниров.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 29 мая.