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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев: Тюкавин? Это агентские игры

18 Мая 2022 • 21:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился информацией об интересе клуба к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«Действительно ли «Зенит» интересуется форвардом «Динамо» Тюкавиным? Это агентские игры», — цитирует слова Медведева «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «сине-бело-голубые» следят за форвардом «Динамо» и готовы сделать предложение после финала Кубка России.

19-летний нападающий Константин Тюкавин в текущем сезоне принял участие в 34 матчах, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи с учетом всех турниров.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 29 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Александр Медведев Константин Тюкавин
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