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Кубок России

В РФС опубликовали заявление об ажиотаже на финал Кубка России

20 Мая 2022 • 17:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Сегодня, 20 мая, на официальном сайте РФС (Российского футбольного союза) опубликовано заявление в преддверии финала Кубка России.

«Ажиотаж вокруг билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России является беспрецедентным в истории турнира. Из поступивших в открытую продажу мест на стадионе в первые четыре часа было продано 20 000, а за первые сутки — около 50 000», - говорится в заявлении.

Отмечается, что по оценке билетного партнера РФС, такой высокий спрос сопоставим с самыми ожидаемыми и крупными концертами мировых исполнителей, которые проходили еще в доковидное время.

В организации заявили, что перед стартом продаж билетов были приняты меры по предотвращению спекулятивных случаев. Напомним, билеты продавали не более 4 в одни руки.

Финал Кубка России состоится 29 мая в Москве. Встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоится на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.


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