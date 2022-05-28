Силкин: Перед уходом Шварц захочет хлопнуть дверью

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что «сине-белые» смогут выиграть Кубок России.

Силкин сказал «Чемпионату», что немецкий тренер «Динамо» Сандро Шварц перед уходом захочет хлопнуть дверью, хотя в последних матчах игра московской команды удручала, что говорит о том, что внутри коллектива происходит что-то непонятное. Тренер отметил, что не ждёт много голов, так как в решающих кубковых матчах футболисты обычно не радуют результативностью, но борьбы точно будет приличное количество.

Напомним, что финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».