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Кубок России

Силкин: Перед уходом Шварц захочет хлопнуть дверью

28 Мая 2022 • 11:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что «сине-белые» смогут выиграть Кубок России.

Силкин сказал «Чемпионату», что немецкий тренер «Динамо» Сандро Шварц перед уходом захочет хлопнуть дверью, хотя в последних матчах игра московской команды удручала, что говорит о том, что внутри коллектива происходит что-то непонятное. Тренер отметил, что не ждёт много голов, так как в решающих кубковых матчах футболисты обычно не радуют результативностью, но борьбы точно будет приличное количество.

Напомним, что финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кубок России Сергей Силкин Сандро Шварц
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