Ваноли допустил, что Дзюба может пригодиться «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе, который объявил о своём уходе из «Зенита». Напомним, Дзюба — воспитанник «красно-белых».

По мнению итальянского наставника, дополнительный форвард мог бы пригодиться «Спартаку».

«Мы повезло иметь в своём распоряжении двух высоких форвардов — Соболева и Николсона. Я ими очень доволен. Если будет третий, почему бы ит нет», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в Сербии, Турции, Китае или США.