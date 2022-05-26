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Ваноли допустил, что Дзюба может пригодиться «Спартаку»

26 Мая 2022 • 09:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе, который объявил о своём уходе из «Зенита». Напомним, Дзюба — воспитанник «красно-белых».

По мнению итальянского наставника, дополнительный форвард мог бы пригодиться «Спартаку».  

«Мы повезло иметь в своём распоряжении двух высоких форвардов — Соболева и Николсона. Я ими очень доволен. Если будет третий, почему бы ит нет», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в Сербии, Турции, Китае или США.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Артём Дзюба Паоло Ваноли
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