Лепс признался, что за российский футбол выпивать можно бесконечно

Российский певец Григорий Лепс прибыл на финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» сыграет против «Динамо».

На вопрос журналиста, за русский футбол, сколько можно рюмок водки выпить? Он ответил: «Можно бесконечно выпивать».

Напомним, финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Работать на матче будет бригада арбитров из Санект-Петерубрга во главе с Кириллом Левниковым, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Ранее «Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.