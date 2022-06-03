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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин раскритиковал песню МакSim «Вдоль ночных дорог»

03 Июня 2022 • 13:53 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин высказался о песне «Вдоль ночных дорог», которую исполнила МакSim в финале Кубка России.

«Я совершенно не понимаю, зачем идти вдоль ночных дорог, да ещё и босиком. Почему нельзя было обуться? Спешка, что ли, какая-то? И опять-таки, идти вдоль ночных дорог – это не героизм. Героизмом было бы идти поперёк ночных дорог. Вот это было бы действительно серьёзно и опасно для жизни», — сказал Уткин в своём подкасте на YouTube.

Напомним, после окончания матча две исполнительницы Люся Чеботина и МакSim исполнили свои хиты. Чеботина ассоциирует себя с «Динамо», она спела песню «Солнце Монако». Певица МакSim исполнила свой хит «Вдоль ночных дорог», который присвоили себе фанаты «Спартака».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Василий Уткин Кубок России МакSим Люся Чеботина
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