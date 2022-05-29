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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России

29 Мая 2022 • 19:13 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Сегодня, 29 мая, «Спартак» победил «Динамо» в финале Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «красно-белых». На матче присутствовало 69 306 зрителей.

В составе победителей голы забивали Александр Соболева и Куинси Промес. Единственный мяч за «Динамо» забил Арсен Захарян.

Таким образом, определился соперник «Зенита», с которым команда из Санкт-Петербурга сыграет за Суперкубок России. После победы над «Динамо» им стал «Спартак».

Финал Суперкубка России состоится 9 июля.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Динамо Москва Суперкубок России
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