Паршивлюк о финале Кубка России: Мне нечего доказывать «Спартаку»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился мыслями перед финалом Кубка России против «Спартака».

«Реваншистских настроений у меня нет. Главное — поднять трофей над головой», — передает слова Паршивлюка «РБ Спорт».

Футболист заявил, что у него присутствует волнение перед важной встречей. Не нужно что-то доказывать кому-то, кроме своих близких, а в «Спартаке» таких людей не осталось.

33-летний Сергей Паршивлюк принял участие в 23 матчах минувшего сезона и сделал три голевые передачи во всех турнирах.

Финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 29 мая, начало встречи в 17:00 по мск. времени.