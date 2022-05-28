Чеботина рассказала, как начала поддерживать «Динамо»

Певица Люся Чеботина поделилась историей, как она полюбила «Динамо».

«На игру этого замечательного клуба «Динамо» меня привела хорошая подруга. С первых встреч я решила, что буду ярым футбольным болельщиком», — цитирует Чеботину официальный сайт клуба.

Певица отметила, что игроки клуба являются очень добрыми и позитивными ребятами. Особенно вратарь Антон Шунин и полузащитник Арсен Захарян. Была удивлена, какая дружеская атмосфера царит в команде.

Люся Чеботина выступит перед началом финального матча Кубка России между «Динамо» и «Спартаком». Помимо этого, среди приглашенных гостей будут МакSим, Лев Лещенко и Григорий Лепс.