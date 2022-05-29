Экс-вратарь «Зенита» Малафеев рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка России

Бывший голкипер питерского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал журналистам о том, за кого будет болеть в финале Кубка России.

Малафеев сказал «Спорт-Экспрессу», что он будет болеть за красивый футбол, ведь «Динамо» и «Спартак» должны порадовать яркой игрой и красиво закончить этот сезон. Экс-вратарь отметил, что если выбирать из двух клубов, то его симпатии точно будут на стороне «Динамо».

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени на легендарном стадионе «Лужники».