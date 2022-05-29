Сегодня, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники» состоится финальная встреча финального матча Кубка России, в котором «Спартак» сыграет против «Динамо».

Пресс-служба «бело-голубых» в официальном телеграм-канале опубликовала видеоролик, на котором продемонстрировала, что остаётся неизменным в любом матче команды.

«То, что неизменно в любом матче: поддержка друг друга», — подписано под постом.

Напомним, на матче «Спартак» - «Динамо» будет работать бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым. Начало – в 17:00 мск.