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Кубок России

«Спартак» взял трофей в год столетия! Драматичный промах Фомина приговорил «Динамо» в финале Кубка России

29 Мая 2022 • 19:02 Комментировать (3)
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

В финале Кубка России состоялось московское дерби: «Спартак» - «Динамо».

Протокол игры  
Спартак Москва 2:1Динамо Москва
(1:0) Соболев Александр Сергеевич10'   
  55'Захарян Арсен (1:1)
(2:1) Промес Куинси72'   
Максименко Александр   90'Жиго СамуэльДжикия Георгий  66' (Николсон Шамар (  66') Хлусевич ДаниилЛитвинов РусланМозес ВикторМартинс КристоферИгнатов Михаил Александрович  66' (Кофрие Максимилиано (  66') Промес Куинси  90' (Умяров Наиль (  90') Пруцев ДанилСоболев Александр Сергеевич   80'  81' (Зобнин Роман (  81')
Запасные: Свинов ИльяМаслов ПавелСелихов АлександрКлассен ЛеонБакаев ЗелимханРассказов НиколайДенисов ДаниилЧернов Никита
Лещук ИгорьВарела Гильермо  88' (Макаров Денис (  88') Паршивлюк Сергей  77' (Лесовой Даниил (  77') Бальбуэна ФабианСкопинцев Дмитрий  88' (Моро Никола (  88') Евгеньев РоманЗахарян АрсенШиманьски СебастианФомин ДаниилСмолов Фёдор  77' (Грулёв Вячеслав (  77') Тюкавин Константин
Запасные: Сазонов СабаПлиев ЗаурбекЛаксальт ДиегоСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисГладышев ЯрославШунин АнтонКутицкий Александр
29 мая.

 

Российский чемпионат завершился восемь дней назад, но весь сезон закрывался финалом Кубка России. Финалом очень красочным и важным. «Спартак» и «Динамо» - старейшее дерби Москвы, которого в главном матче Кубка России не было уже очень давно. Трофей для каждой из команд был крайне важен – «Спартаку» нужно спасать провальный сезон с десятым местом в РПЛ в год столетия, а «Динамо» желало оправдаться за ужасный финиш, когда было упущено даже серебро после 1:5 от «Сочи».

Начало матча для «Динамо» получилось сродни окончанию сезона. Игнатов остроумной передачей вывел Соболева на рандеву с Лещуком, а форвард «Спартака» эту дуэль уверенно выиграл – 1:0. Небольшую надежду дал боковой арбитр, зафиксировавший офсайд, но разбил её повтор. Соболев выбегал из правильного положения, после паузы арбитр гол засчитал и указал на центр поля.

На исходе получаса игры «Спартак» мог удваивать преимущество. Мозес заработал фол и сам же разыграл стандарт. Игнатов получил мяч на левом краю штрафной площади, прострелил назад на набежавшего Жиго, который в падении пробил, казалось наверняка, но удар Самуэля сблокировал защитник «Динамо». Бело-голубые уж очень вяло смотрелись в первой половине встречи, вспоминается только неплохой прострел Шиманьски перед перерывом. В остальном – тишина.

Зато дебют второй половины встречи остался за «Динамо». Навалились футболисты Шварца, активно забегали фланги – Скопинцев и Варела создали пару неприятных моментов своими кроссами, а на 55-й минуте сумбурная атака «Динамо» вылилась в гол. Как раз Варела устроил суматоху на углу штрафной площади, и был остановлен в подкате. Мяч отскочил к Захаряну, Арсен пробил в дальний угол, но рикошет от Жиго изменил траекторию и мяч залетел в ближний – 1:1.

После гола «Динамо» инициатива вновь отошла к «Спартаку», больше позиционных атак было от красно-белых. Но забили они именно в контрнаступлении. Мартинс в своей штрафной площади остановил Шиманьски (кажется, без фола), Соболев растянул пружину шикарной передачей на ход Промесу. Куинси со своей половины поля убежал на рандеву с Лещуком, обыграл вратаря и пробил в опустевший створ – 2:1. Сразу же Шварц освежил атаку, сменив Смолова на Грулёва, а вместо Паршивлюка выпустив Лесового. Десять минут было у «Динамо», но претензия на навал не дала ничего хорошего.

До пятой добавленной минуты. Бальбуэна безадресно закинул в штрафную площадь, Литвинов локтем выиграл верховую борьбу у Евгеньева, и через две минуты размышления и просмотров арбитр указал на "точку". Однако Даниил Фомин, реализовавший в РПЛ все 14 пенальти, в финале Кубка России промазал, пальнув чуть выше ворот.

Выиграл «Спартак» важнейший для себя матч в сезоне, выиграл старейшее московское дерби, выиграл Кубок России! Есть трофей в год столетия, с чем мы красно-белых и поздравляем.

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