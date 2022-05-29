«Спартак» взял трофей в год столетия! Драматичный промах Фомина приговорил «Динамо» в финале Кубка России

В финале Кубка России состоялось московское дерби: «Спартак» - «Динамо».

Российский чемпионат завершился восемь дней назад, но весь сезон закрывался финалом Кубка России. Финалом очень красочным и важным. «Спартак» и «Динамо» - старейшее дерби Москвы, которого в главном матче Кубка России не было уже очень давно. Трофей для каждой из команд был крайне важен – «Спартаку» нужно спасать провальный сезон с десятым местом в РПЛ в год столетия, а «Динамо» желало оправдаться за ужасный финиш, когда было упущено даже серебро после 1:5 от «Сочи».

Начало матча для «Динамо» получилось сродни окончанию сезона. Игнатов остроумной передачей вывел Соболева на рандеву с Лещуком, а форвард «Спартака» эту дуэль уверенно выиграл – 1:0. Небольшую надежду дал боковой арбитр, зафиксировавший офсайд, но разбил её повтор. Соболев выбегал из правильного положения, после паузы арбитр гол засчитал и указал на центр поля.

На исходе получаса игры «Спартак» мог удваивать преимущество. Мозес заработал фол и сам же разыграл стандарт. Игнатов получил мяч на левом краю штрафной площади, прострелил назад на набежавшего Жиго, который в падении пробил, казалось наверняка, но удар Самуэля сблокировал защитник «Динамо». Бело-голубые уж очень вяло смотрелись в первой половине встречи, вспоминается только неплохой прострел Шиманьски перед перерывом. В остальном – тишина.

Зато дебют второй половины встречи остался за «Динамо». Навалились футболисты Шварца, активно забегали фланги – Скопинцев и Варела создали пару неприятных моментов своими кроссами, а на 55-й минуте сумбурная атака «Динамо» вылилась в гол. Как раз Варела устроил суматоху на углу штрафной площади, и был остановлен в подкате. Мяч отскочил к Захаряну, Арсен пробил в дальний угол, но рикошет от Жиго изменил траекторию и мяч залетел в ближний – 1:1.

После гола «Динамо» инициатива вновь отошла к «Спартаку», больше позиционных атак было от красно-белых. Но забили они именно в контрнаступлении. Мартинс в своей штрафной площади остановил Шиманьски (кажется, без фола), Соболев растянул пружину шикарной передачей на ход Промесу. Куинси со своей половины поля убежал на рандеву с Лещуком, обыграл вратаря и пробил в опустевший створ – 2:1. Сразу же Шварц освежил атаку, сменив Смолова на Грулёва, а вместо Паршивлюка выпустив Лесового. Десять минут было у «Динамо», но претензия на навал не дала ничего хорошего.

До пятой добавленной минуты. Бальбуэна безадресно закинул в штрафную площадь, Литвинов локтем выиграл верховую борьбу у Евгеньева, и через две минуты размышления и просмотров арбитр указал на "точку". Однако Даниил Фомин, реализовавший в РПЛ все 14 пенальти, в финале Кубка России промазал, пальнув чуть выше ворот.

Выиграл «Спартак» важнейший для себя матч в сезоне, выиграл старейшее московское дерби, выиграл Кубок России! Есть трофей в год столетия, с чем мы красно-белых и поздравляем.