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Кубок России

Титов: Я не вижу фаворита в финале Кубка России

22 Мая 2022 • 22:34 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о фаворите в финале Кубка России.

Титов сказал Sport 24, что он не видит явного фаворита в финале Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Динамо».

По мнению экс-футболиста, обе команды не показывают достаточно хороший футбол, но у «бело-голубых» есть стабильность в составе.

«Динамо» в последних пяти матчах РПЛ не смог одержать ни одной победы, упустив второе место в последнем туре, проиграв «Сочи» (1:5).

«Спартак» в этом же промежутке выиграл две встречи, сыграл вничью и потерпел два поражения.

Финал Кубка России пройдет 29 мая в «Лужниках».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Егор Титов
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