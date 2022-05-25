Колосков: «Высказывания Салиховой — это не пустая болтовня»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывания Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Колосков считает, что Салихова говорит лишь о том, в чем разбирается, поэтому назвать её высказывания пустой болтовнёй никак нельзя. К тому же, по мнению президента, супруга Федуна привлекает внимание к «Спартаку», что идёт на пользу российского футбола.

«У Салиховой есть свои обязанности в «Спартаке», и поэтому она комментирует то, что хорошо знает. Даже после ухода из совета директоров эта женщина посвящена абсолютно во все вопросы: зарплаты, трансферы», — приводит слова Колоскова Betonmobile.ru.

В минувшем сезоне «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. В воскресенье, 29 мая, «красно-белые» встретятся с «Динамо» в финале Кубка России. Начало — в 17:00 по московскому времени.