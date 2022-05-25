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Кубок России

Аленичев: «Видеть такую игру в столетие «Спартака» больно»

25 Мая 2022 • 06:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

 Бывший футболист и наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев считает сомнительной возможную победу «Спартака» в финальном матче Кубка России. Там москвичам придется сыграть с московским «Динамо», которое в текущем сезоне демонстрировало куда более солидные результаты. Аленичева удручает игра «Спартака» в год столетия клуба, который был основан в 1922 году.

- В год столетия - такую игру видеть больно. Рассчитывали на место в двойке и борьбу с «Зенитом», а получили десятое место. Да, болельщикам победа в финале немного поднимет настроение, но она никак не скрасит сезон, - цитирует Аленичева Sport24.

В минувшем сезоне «Спартак» занял только десятое место в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги. Финальный матч Кубка России пройдет 29 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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