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Кубок России

Билялетдинов: Надеюсь, что ожидания от финала Кубка России совпадут с реальностью

28 Мая 2022 • 09:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финала Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Динамо».

Билялетдинов сказал «Чемпионату», что будет болеть за красивую игру и за то, чтобы ожидания от финального матча совпали с реальностью. Экс-тренер «Рубина» отметил, что это последний матч сезона, так что команды должны отдать на поле все силы и показать яркую игру. Опытный специалист добавил, что впервые за долгое время будут полные «Лужники», так что атмосфера будет отличной.

Напомним, что финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Ринат Билялетдинов
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