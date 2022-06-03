Уткин объяснил, почему певица МакSим пела под фонограмму на финале Кубка России

Известный комментатор Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался по поводу того, что певица МакSим на финале Кубка России выступала под фонограмму.

Уткин сказал, что в финале Кубка России было классное шоу с хорошим футболом. Комментатор отметил, что динамовская певица Люся Чеботина рассказала всем о том, что они с МакSим пели под фонограмму, ведь было обидно, что ей свистели, а вместе с МакSим дружно пел весь стадион.

«Выстраивать живой звук на стадионе было бы жутко дорого и стоило бы это больше, чем гонорары артистов», - добавил Уткин.

Напомним, что в финале Кубка России «Спартак» со счётом 2:1 обыграл «Динамо».