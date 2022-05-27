Аленичев предсказал точный счёт финала «Спартак» - «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о грядущем финальном поединке Кубка страны, в котором «красно-белые» встретятся с другим столичным клубом – «Динамо».

В разговоре с корреспондентом Sport24 специалист отметил, что соперники будут играть в осторожный футбол, учитывая значимость поединка. По мнению Аленичева, основное время встречи завершился вничью – 1:1.

Финал Кубка России пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени.