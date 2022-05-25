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Кубок России

Стало известно, кто прокомментирует финал Кубка России

25 Мая 2022 • 09:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Стали известны комментаторы, которые будут работать на предстоящем финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Как сообщает «Матч ТВ», финальную встречу национального кубка прокомментируют Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель. Напомним, что встреча между спартаковцами и динамовцами состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Матч начнётся в 17.00 по московскому времени.

Стоит отметить, что подопечные Сандро Шварца в этом сезоне сумели завоевать бронзовые медали в РПЛ. «Красно-белые» же заняли лишь десятую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Тимур Журавель Дмитрий Шнякин Матч ТВ
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