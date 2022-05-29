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Кубок России

Мостовой сделал прогноз на финал «Спартак» и «Динамо»

29 Мая 2022 • 11:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 4 ч. 40 мин.

Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался насчет финального поединка Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо».

В беседе с ТАСС эксперт заявил, что в решающем поединке встретятся два коллектива, которые последнее время ничего не выигрывали. По словам Мостового, в предстоящем финале фаворитом будет «Спартак», поскольку динамовцы провально провели последний месяц.

«Победа в Кубке спасет сезон «Спартаку», - резюмировал Мостовой.

Финал Кубка России состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Александр Мостовой
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29.05  17:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.85 3.45 2.50
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