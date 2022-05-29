Мостовой сделал прогноз на финал «Спартак» и «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался насчет финального поединка Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо».

В беседе с ТАСС эксперт заявил, что в решающем поединке встретятся два коллектива, которые последнее время ничего не выигрывали. По словам Мостового, в предстоящем финале фаворитом будет «Спартак», поскольку динамовцы провально провели последний месяц.

«Победа в Кубке спасет сезон «Спартаку», - резюмировал Мостовой.

Финал Кубка России состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.