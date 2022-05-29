Ваноли: «Эмоции просто невероятные, не описать восторг»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвёл итоги матча с «Динамо» (2:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Видели ли вы когда-нибудь что-то похожее?

- Эмоции просто невероятные. Не описать восторг. Я хотел бы поблагодарить соперника, «Динамо», потому что сегодня был очень важный матч. Хочу поблагодарить своих футболистов, потому что они бились до самого конца, хотели эту победу, она была очень нужна. Хотели бы поблагодарить клуб и, конечно же, наших болельщиков, потому что эта победа для них.

- Какая была мысль у вас, когда был назначен пенальти в компенсированное время в ворота «Спартака»?

- Сейчас я хочу только насладиться тем, что происходит.

- Как вы собираетесь дальше праздновать? Потому что здесь такое…

- … Спасибо!