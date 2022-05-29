Шварц поддержал Фомина, который на 99-й минуте не забил пенальти

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поддержал полузащитника Даниила Фомина после его промаха на 99-й минуте в финале Кубка России против «Спартака».

«Удар Фомина… Игрок взял на себя большую ответственность, подошел к точке, но такое бывает. Мы поддерживаем его в такую минуту. Горько проигрывать, трагически закончился матч, и мы не выиграли», – сказал Шварц на пресс-конференции.

Напомним, главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака». На тот момент «красно-белые» выигрывали у «Динамо» со счётом 2:1. К точке подошёл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, но пробил выше. После этого прозвучал финальный свисток.

После этого в телеграм-канале «бело-голубых» появилась запись с обращением к футболисту: «Даня, мы с тобой».

В последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в сезоне-2002/03.