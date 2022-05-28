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Ваноли поделился эмоциями от пребывания на «Лужниках»

28 Мая 2022 • 16:57 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 22 ч. 24 мин.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли признался, что на него нахлынули эмоции после того, как он вышел на газон «Лужников».

«Я вышел сейчас на газон и нахлынули эмоции. Этот Кубок УЕФА важный для меня. В том матче я забил гол. Одновременно я понял, как много лет прошло. Стадион был другим, была легкоатлетическая дорожка», — сказал Ваноли на пресс-конференции.

29 мая, состоится финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» сыграет против «Динамо». Встречу рассудит бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Вчера, 27 мая, состоялась пресс-конференция с участием главного тренера «Динамо» Сандро Шварца. После речи заводящего динамовских трибун Михаила Пикузы о благодарности тренеру, немецкий специалист расплакался.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Сандро Шварц Паоло Ваноли
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