Гранат — о финале Кубка России: Триллер и трагедия

Защитник «Олимпа-Долгопрудного» Владимир Гранат высказался по поводу финального матча Кубка России между «Динамо» и «Спартаком».

Гранат в эфире «Матч Премьер» сказал, что это был не футбольный матч, а настоящий триллер и трагедия. Экс-защитник «Спартака» и «Динамо» отметил, что ему хотелось точно не такого исхода.

Напомним, что спартаковцы в итоге одержали трудовую победу со счётом 2:1. Футболисты «Динамо» в самой концовке имели шанс восстановить статус-кво, но Даниил Фомин впервые в карьере не сумел реализовать пенальти. Стоит отметить, что «Спартак» выиграл Кубок России впервые с 2003 года.