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Кубок России

Сычёв: «Современный футбол основан на негативе»

27 Мая 2022 • 09:53 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поделился воспоминаниями о полуфинальном противостоянии Кубка России со «Спартаком» в 2007 году.

Напомним, в тот год победитель полуфинальной пары определялся по итогам двух встреч. Обе игры остались за «железнодорожниками» (3:0 и 2:1).  

По мнению Сычёва, в то время не было столько негатива, сколько в нынешних футбольных матчах.

«Это было очень яркое противостояние, это и был настоящий футбол. Таких дерби сейчас очень не хватает нашему чемпионату. И хочу отметить: люди играли в футбол без ненависти и жестокости. Сейчас всё основано на негативе», — цитирует Сычёва Sport24.

Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится в воскресенье, 29 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Динамо Москва Дмитрий Сычёв
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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