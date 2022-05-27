Сычёв: «Современный футбол основан на негативе»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поделился воспоминаниями о полуфинальном противостоянии Кубка России со «Спартаком» в 2007 году.

Напомним, в тот год победитель полуфинальной пары определялся по итогам двух встреч. Обе игры остались за «железнодорожниками» (3:0 и 2:1).

По мнению Сычёва, в то время не было столько негатива, сколько в нынешних футбольных матчах.

«Это было очень яркое противостояние, это и был настоящий футбол. Таких дерби сейчас очень не хватает нашему чемпионату. И хочу отметить: люди играли в футбол без ненависти и жестокости. Сейчас всё основано на негативе», — цитирует Сычёва Sport24.

Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится в воскресенье, 29 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.