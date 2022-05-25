Кавазашвили: «МакSим? Да хоть Петруха!»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о том, что на финальном матче БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» выступит певица МакSим.

Экс-футболист заявил, что его не волнуют люди, которых приглашают на стадион для того, чтобы развлекать народ.

«Мне футбол интересен. А будет ли МакSим или да хоть Петруха, мне не важно, вот абсолютно», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 29 мая. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.