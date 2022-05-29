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Кубок России

«Спартак» объявил стартовый состав на матч против «Динамо»

29 Мая 2022 • 15:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 56 мин.

Тренерский штаб «Спартака» во главе с главным тренером Паоло Ваноли определился с составом на финальным матч Кубка России против «Динамо».

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

Встреча «Спартак» - «Динамо» пройдёт сегодня, 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Ожидается, что на матче будут присутствовать более 70 000 зрителей. На матче будет работать бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.  

За финальным матчем Кубка России следить можно здесь.

 

 


 

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29.05  17:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.85 3.45 2.50
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