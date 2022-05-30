«Торпедо» поздравило «Спартак» с победой в Кубке России

Московские торпедовцы поздравили футболистов «Спартака» с победой в финале Кубка России над «Динамо».

Пресс-служба «чёрно-белых» поздравила спартаковцев с победой в Кубке России. Напомним, что в финальном поединке подопечные Паоло Ваноли с большим трудом обыграли «Динамо» со счётом 2:1. Последний раз «Спартак» выигрывал национальный кубок в 2003 году. «Красно-белые» догнали «Зенит» по числу победу в Кубке России.

Напомним, что «Торпедо» со следующего сезона будет выступать в элитном дивизионе. Московский клуб нынче занял первую строчку в ФНЛ и напрямую вышел в РПЛ.