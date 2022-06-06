Федун поделился эмоциями во время исполнения песни МакSим в «Лужниках»

Владелец контрольного пакета акций «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выступление певицы МакSим после финала Кубка России.

«Пел весь стадион, 50 тысяч! И я тоже пел. Знаю ли слова песни? Естественно! Я же болельщик «Спартака». Когда МакSим демонстрировала свои босые ноги — это было, конечно, круто!» — приводит слова Федуна официальный сайт клуба.

Помимо МакSим, на стадионе «Лужники» выступали Люся Чеботина, Григорий Лепс и Лев Лещенко.

«Спартак» победил «Динамо» в финале Кубка России со счетом 2:1. Для «красно-белых» этот трофей стал первым в турнире с 2003 года. В чемпионате России «Спартак» последний раз побеждал в 2017 году.