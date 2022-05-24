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Кубок России

Чернов оценил перспективы сыграть в финале Кубка России

24 Мая 2022 • 21:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ходом восстановления после полученной травмы.

«Провел первую тренировку на поле, пробежался. Чувствую себя отлично. Надеюсь, что к финалу буду готов», — рассказал Чернов в своем телеграм-канале.

Напомним, 26-летний Чернов получил травму в матче 1/2 финала Кубка России против «Енисея» (3:0). Защитник вышел на поле на 64-й минуте, а уже на 90-й попросил замену. После этого он на поле не появлялся.

Финал Кубка России состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». В решающем матче за титул будут сражаться «Спартак» и «Динамо».


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Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Никита Чернов
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