Чернов оценил перспективы сыграть в финале Кубка России

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ходом восстановления после полученной травмы.

«Провел первую тренировку на поле, пробежался. Чувствую себя отлично. Надеюсь, что к финалу буду готов», — рассказал Чернов в своем телеграм-канале.

Напомним, 26-летний Чернов получил травму в матче 1/2 финала Кубка России против «Енисея» (3:0). Защитник вышел на поле на 64-й минуте, а уже на 90-й попросил замену. После этого он на поле не появлялся.

Финал Кубка России состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». В решающем матче за титул будут сражаться «Спартак» и «Динамо».