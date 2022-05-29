Литвинов: «Осознавали, что это единственный шанс для команды, чтобы хоть как-то скрасить этот сезон»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов подвёл итоги матча с «Динамо» (2:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Первый сезон ты в стартовом составе и сразу Кубок. Что это такое?

- Это незабываемые эмоции. Я понимал, и вся команда осознавала, что это единственный шанс для команды, чтобы хоть как-то скрасить этот сезон. В Премьер-лиге мы неудачно выступали на протяжении всего сезона, десятое место, которое просто непозволительно для нас. Мы пытались хоть как-то исправить ситуацию. Тем более, сегодня столько фанатов пришло. Даже независимые болельщики сегодня приходили, но все равно вы видели этот стадион? Он был красно-белым. Что можно сказать?

- Не слишком ли тихо у вас для победной раздевалки? Шампанского не так много.

- Просто еще этот пенальти добавил проблем больших, потому что выплеск больших эмоций был. Я не знаю, все оставили на поле. Сейчас уже все зашли истощенные, нет физических сил, в эмоциональном плане, поэтому сейчас такое.