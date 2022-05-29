Максименко: «Даже не думал, что нам пенальти поставят, с моей позиции казалось, что его не было»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко подвёл итоги матча с «Динамо» (2:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Когда был назначен пенальти, к мячу подошел Фомин, который не промахивается с пенальти, ваши мысли?

- У меня вообще не было мыслей, я даже не думал, что нам пенальти поставят. С моей позиции казалось, что его не было, поэтому бог на правду нас рассудил. Получилось так, как получилось.

- Это удивительно, что такой опытный пенальтист махнул мимо? Что для этого мог сделать вратарь?

- Я всё для себя сделал, для антуража сделал, надо было постараться, чтобы он промазал. Эмоции переполняют, честно, не могу даже слов подобрать.

- Чем сегодня «Спартак» был лучше «Динамо»?

- Да не знаю, сложно говорить со своей позиции. Надо смотреть со стороны, так виднее, поэтому сгоряча, чтобы не наговорить.

- Если переполняют эмоции, можно их как-то описать?

- Наверное, облегчение. Я не знаю. Вы видите, что полностью стадион красно-белый, все радуются, сейчас вся Москва радуется. Просто для них старались и для себя, конечно, но больше для них, чтобы все порадовались.