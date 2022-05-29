Парфёнов рассказал, что поможет «Спартаку» одолеть «Динамо» в финале Кубка России

Бывший защитник «Спартака» и сборной Украины Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо».

Экс-футболист пожелал удачи «красно-белым», назвав стадион «Лужники» вторым домом для «Спартака».

«Лужники для нашего поколения являются вторым домом, мы становились там чемпионами, побеждали в Кубке России. Пусть и сегодня «Спартак» возьмёт Кубок», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

Также бывший спартаковец не согласился с мнением, что «бело-голубые» подходят к финалу в подавленном состоянии, несмотря на разгромное поражение от «Сочи» (1:5) в последнем туре РПЛ и упущенную вторую строчку.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.