Шишкин: Не зря «Спартак» называют народной командой

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился с журналистами своим мнением по поводу победы московской команды в финале Кубка России.

Шишкин сказал «РБ-Спорту», что в финальном матче хватало всего, ведь была и драматичная игра, и большое количество болельщиков, и даже артистов пригласили, что превратило футбол в грандиозное шоу. Экс-игрок московского клуба отметил, что после матча гулял по парку и видел, что все праздновали победу «Спартака», так что не зря «красно-белых» называют народной командой.

Напомним, что в финале Кубка России спартаковцы с большим трудом переиграли «Динамо» со счётом 2:1 и выиграли трофей.