Губерниев — о Ваноли: Было бы здорово, если бы он порулил еще сезон командой

Телеведущий Дмитрий Губерниев выразил надежду на то, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли останется в клубе.

«Сейчас такая международная ситуация, что мы должны быть готовы к тому, что все иностранцы уйдут, кроме Промеса», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что «Спартак» сильно потеряет, если Ваноли решит оставить команду, ведь благодаря ему «красно-белые» выиграли долгожданный титул. Отрезками игра подопечных итальянского специалиста очень вдохновляет.

«Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале «Динамо» со счетом 2:1. В концовке встречи полузащитник «бело-голубых» Данил Фомин не забил решающий пенальти.