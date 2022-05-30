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Губерниев — о Ваноли: Было бы здорово, если бы он порулил еще сезон командой

30 Мая 2022 • 16:52 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Телеведущий Дмитрий Губерниев выразил надежду на то, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли останется в клубе.

«Сейчас такая международная ситуация, что мы должны быть готовы к тому, что все иностранцы уйдут, кроме Промеса», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что «Спартак» сильно потеряет, если Ваноли решит оставить команду, ведь благодаря ему «красно-белые» выиграли долгожданный титул. Отрезками игра подопечных итальянского специалиста очень вдохновляет.

«Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале «Динамо» со счетом 2:1. В концовке встречи полузащитник «бело-голубых» Данил Фомин не забил решающий пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Дмитрий Губерниев Куинси Промес Паоло Ваноли
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