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Кубок России

Стало известно, когда Джикия восстановится от травмы глаза

05 Июня 2022 • 13:58 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия восстановится о травмы глаза через несколько дней. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шпинев.

Ранее сообщалось, что за три дня до финального матча Кубка России против «Динамо» (2:1), Джикия потерял зрение на один глаз.

«Джикия идёт на поправку. Думаю, два-три дня терапии и будет вв порядке», — приводит слова Шпинева ТАСС.

В минувшем сезоне 28-летний Джикия провёл за «Спартак» 39 матчей, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей.

Отметим, что победа в финале Кубка страны стала для московского клуба первой за 19 последних лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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