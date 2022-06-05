Стало известно, когда Джикия восстановится от травмы глаза

Защитник «Спартака» Георгий Джикия восстановится о травмы глаза через несколько дней. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шпинев.

Ранее сообщалось, что за три дня до финального матча Кубка России против «Динамо» (2:1), Джикия потерял зрение на один глаз.

«Джикия идёт на поправку. Думаю, два-три дня терапии и будет вв порядке», — приводит слова Шпинева ТАСС.

В минувшем сезоне 28-летний Джикия провёл за «Спартак» 39 матчей, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей.

Отметим, что победа в финале Кубка страны стала для московского клуба первой за 19 последних лет.