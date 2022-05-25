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Кубок России

Лаксальт готов помочь «Динамо» в финале в Кубка России

25 Мая 2022 • 15:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт готов принять участие в финальном матче Кубка России против «Спартака, сообщает Sport24.

Напомним, уругваец пропустил последние две встречи «бело-голубых» из-за травмы. Ранее сообщалось, что Лаксальт может покинуть «Динамо», но позже агент футболиста опроверг эту информацию. 

В минувшем сезоне РПЛ 29-летний футболист провёл в составе московского клуба 14 матчей, не сумев отметиться результативными действиями. В рамках Кубка страны уругваец выходил на поле лишь дважды.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 29 мая. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Диего Лаксальт
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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