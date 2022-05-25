Лаксальт готов помочь «Динамо» в финале в Кубка России

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт готов принять участие в финальном матче Кубка России против «Спартака, сообщает Sport24.

Напомним, уругваец пропустил последние две встречи «бело-голубых» из-за травмы. Ранее сообщалось, что Лаксальт может покинуть «Динамо», но позже агент футболиста опроверг эту информацию.

В минувшем сезоне РПЛ 29-летний футболист провёл в составе московского клуба 14 матчей, не сумев отметиться результативными действиями. В рамках Кубка страны уругваец выходил на поле лишь дважды.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 29 мая. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.